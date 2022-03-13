Центр противодействия информации при СНБО Украины подтвердило, что Минсоцполитики защитил все льготные выплаты для украинцев.

Как пишет Politeka.net, Центр противодействия информации при СНБО Украины сообщило, что Минсоцполитики защитил все льготные выплаты для украинцев.

В ведомстве отметили, что в Украине действует особый порядок начисления и выплаты денежных помощи, льгот и жилищных субсидий.

"Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначенные ранее, автоматически продлеваются на все время военного положения + 1 месяц после его отмены

Получателям таких льгот не нужно обращаться в органы соцзащиты населения для их продления

Если вы вынужденно переселились с места жительства

Минсоцполитики централизованно направит средства в Ощадбанк и на ваш банковский счет

Если вы получали выплаты через «Укрпочту», вы получите денежный перевод через международную платежную систему "MY TRANSFER", - было сообщено в пресс-службе Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Напомним, австрийский эксперт рассказал, сколько Россия будет вести войну

А еще Politeka писала, что украинская сборная триумфально выступила на Паралимпиаде в Пекине

Также Politeka сообщала, что четвертый раунд переговоров, у Зеленского сообщили, когда ждать и что изменилось