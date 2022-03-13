Как пишет Politeka.net, Центр противодействия информации при СНБО Украины сообщило, что Минсоцполитики защитил все льготные выплаты для украинцев.
В ведомстве отметили, что в Украине действует особый порядок начисления и выплаты денежных помощи, льгот и жилищных субсидий.
"Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначенные ранее, автоматически продлеваются на все время военного положения + 1 месяц после его отмены
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Получателям таких льгот не нужно обращаться в органы соцзащиты населения для их продления
Если вы вынужденно переселились с места жительства
Минсоцполитики централизованно направит средства в Ощадбанк и на ваш банковский счет
Если вы получали выплаты через «Укрпочту», вы получите денежный перевод через международную платежную систему "MY TRANSFER", - было сообщено в пресс-службе Центра противодействия дезинформации при СНБО.
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