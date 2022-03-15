Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CBS News. По его словам, 100% военнослужащих, ранее размещенных Владимиром Путиным на границе для вторжения в Украину, уже задействованы в военных действиях. Отметим, что речь идет о 150 тысячах военных.
При этом отмечается, что продвижение оккупационных сил остановилось практически на всех направлениях.
«Мы не видим, чтобы завозилось что-то еще», - подчеркнули в Пентагоне.
По словам американского чиновника, российской армии не удается достичь своих целей из-за сопротивления со стороны ВСУ. В частности, оккупанты уже некоторое время безуспешно пытаются окружить Киев, однако им это не удается.
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В Пентагоне отметили, что именно медленное продвижение войск в Украине могло вынудить Россию обратиться за помощью к Китаю.
Стоит отметить, что издание CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что РФ попросила Китай помочь ей с вооружением, а также продуктами питания для военных.
Отмечается, что оккупанты столкнулись с серьезными логистическими проблемами после вторжения в Украину, что сильно замедлило их продвижение вглубь страны.
В США считают, что Китай действительно может помочь России с сухпайками, так как предоставление другой помощи будет расценено как провокация.
Напомним, войска РФ ударили по интернату для детей и больнице, кадры.
Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.
Также Politeka писала, что оккупанты обстреляли Киев в нескольких районах.