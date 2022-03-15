О том, что происходит на фронте на двадцатые сутки войны, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. В публикации отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны остаются без существенных изменений.
За сутки группировка Воздушных сил ВСУ уничтожила четыре российских вертолета, один самолет, а также сбила крылатую ракету врага.
В свою очередь, оккупационные войска остаются без значительных успехов на всех направлениях. При этом они продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Также сообщается, что противник использует объекты украинской гражданской инфраструктуры для организации своих огневых позиций и размещения военной техники.
В Генштабе отметили, что нравственно-психологическое состояние российских военных остается на низком уровне: военнослужащие часто отказываются выполнять приказы своего командования. Известно, что противник использует мобилизованных жителей временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области для восполнения потерь действующих частей российских оккупационных войск.
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Противник не оставлял попыток захватить Мариуполь, однако получил жесткий отпор на этом направлении. В районе города враг потерял около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.
Напомним, Зеленский рассказал о масштабных потерях России, которая уже просит о помощи.
Как сообщала Politeka, многострадальный Мариуполь показали с высоты птичьего полета.
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