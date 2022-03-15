О том, что происходит на фронте на двадцатые сутки войны, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. В публикации отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны остаются без существенных изменений.

За сутки группировка Воздушных сил ВСУ уничтожила четыре российских вертолета, один самолет, а также сбила крылатую ракету врага.

В свою очередь, оккупационные войска остаются без значительных успехов на всех направлениях. При этом они продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Также сообщается, что противник использует объекты украинской гражданской инфраструктуры для организации своих огневых позиций и размещения военной техники.

В Генштабе отметили, что нравственно-психологическое состояние российских военных остается на низком уровне: военнослужащие часто отказываются выполнять приказы своего командования. Известно, что противник использует мобилизованных жителей временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области для восполнения потерь действующих частей российских оккупационных войск.

Противник не оставлял попыток захватить Мариуполь, однако получил жесткий отпор на этом направлении. В районе города враг потерял около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Напомним, Зеленский рассказал о масштабных потерях России, которая уже просит о помощи.

Как сообщала Politeka, многострадальный Мариуполь показали с высоты птичьего полета.

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