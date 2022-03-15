Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирному Киеву
О том, по каким жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры Киева, "русская орда" отбомбилась на утро вторника, 15-е марта, на своей странице в соцсети Facebook, информирует
Сегодня, в Подольском районе, из-за попадания боеприпаса в 10-этажный жилой дом, произошел пожар с 1-го по 5-й этажа.
В 06 часов 46 минут утра возгорание локализовано, а в 06 часов 51 минут утра - полностью ликвидировано. Подразделение ГСЧС спасло 1 человека, которого госпитализировали в ближайшую больницу.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Это жалко": Зеленский рассказал о масштабных потерях России, которая уже просит о помощи
Арестович рассказал, когда Россия исчерпает резервы: "Уничтожаем по тысяче солдат в день"
"Призрак Киева" предупредил российских солдат, которые сунулись в Украину: "Мы каждого уничтожаем"
Снаряд попал в многоэтажку в Киеве: дом частично разрушен, в ГСЧС сообщили о жертвах
Еще один удар оккупантов нанесен в районе Осокорков - зафиксировано попадание в частный жилой дом. К счастью, никаких жертв или пострадавших нет.
Кроме того, взрывная волна повредила фасад здания у станции "Лукьяновская". По этой причине, поезда пока не будут останавливаться на этой станции.
Пострадал от действий "орков" и Святошинский район - боеприпас упал на 9-этажный жилой дом. Последующие незначительные локальные возгорания на этажах, локализованы в 5 часов 36 минут утра. В этом же районе, тоже из-за бомбежки "русской орды", фактически полностью разрушен 16-этажный жилой дом, с 1-го по 16-й этажи. На месте инцидента нашли тела 2-х погибших, еще 27 граждан спасены.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Россия готовила химическую атаку на Украину.
Также ранее мы информировали о том, что ВСУ пресекли попытки врага прорваться вперед.
А до этого наш портал сообщали о том, что названо число жертв после авиаудара по телебашне на Ровенщине.