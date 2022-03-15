"Русская орда" продолжает наносить беспорядочные удары по гражданским объектам в нашей стране
О том, какие здания на этот раз решили разбомбить "орки", пишут в Telegram-канале
В частности, в Северодонецком районе Луганской области, в городе Рубежное, оккупанты повредили здание интерната для слабовидящих "Хрусталик", горбольницу и 3 школы. Также, погибли 4 человека
По словам главы Луганской ОВА, Сергея Гайдая, обстрелы гражданского населения на Луганщине не прекращаются, и разрушения инфраструктуры, включая жилой сектор - просто катастрофические. Горят дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, а с улиц невозможно даже убрать неразорвавшиеся снаряды.
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С самого начала войны, ВСУ, правоохранители, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры так и работают на грани человеческих возможностей 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, продолжая спасать людей. Благодаря этому, все населенные пункты региона обеспечены технической водой и гуманитарной помощью.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Горбунов обратился к россиянам, не подбирая слов.
Также ранее мы информировали о том, что Генштаб сообщил об изменениях на фронте.
А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты обстреляли Киев в нескольких районах.