В "Слуге народа" заявили о продолжении переговорного процесса с РФ, касающегося прекращения войны

В этот вторник, 15-го марта, возобновятся переговоры в рамках четвертого раунда, относительно прекращения боевых действий России против Украины, и этот диалог будет проходить в формате онлайн-конференции. Об этом, ссылаясь на сведения, полученные от народного депутата и члена украинской делегации, Давида Арахамию, в своем Telegram-аккаунте, пишет "24-й канал".

Напомним - 4-й раунд переговоров между нашей страной и РФ начался в понедельник, 14-го марта. Однако обе стороны вынуждены были взять паузу, решив продолжить встречу на следующий день, то есть сегодня.

Впрочем, сейчас о всех деталях и подробностях, которые будут вынесены на обсуждение, стороны, увы, не сообщают.

Также, советник главы Офиса Президента, Михаил Подоляк, накануне сообщал - переговоры Москвы с Киевом могут закончиться заключением мирного соглашения, но только в том случае, если Украине предоставят дополнительные гарантии безопасности.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Киеве вводят комендантский час на двое суток.

Также ранее мы информировали о том, что военные РФ взяли в плен киевского спасателя, занимавшегося эвакуацией людей.

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты готовят новые атаки с воздуха.