Пока с начала открытой войны российских оккупантов против Украины по нашей территории было нанесено 259 ракетных ударов и выпущено 395 крылатых ракет.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут увеличить количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. По его словам, у них еще есть мощный запас этого оружия.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона , сообщает корреспондент Укринформа.

"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить по нам до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому надо быть готовыми. По городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут ракетные удары устраивать", – сказал Арестович.

Он также рассказал, что россияне уже ввели на территорию нашей страны 90% своего военного контингента. При этом украинские защитники уже уничтожили треть оккупантов.

Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.

Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.

Также Politeka писала, оккупанты понесли потери и решили отомстить, Арестович раскрыл детали.