Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут увеличить количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. По его словам, у них еще есть мощный запас этого оружия.
Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона , сообщает корреспондент Укринформа.
"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить по нам до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому надо быть готовыми. По городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут ракетные удары устраивать", – сказал Арестович.
Он также рассказал, что россияне уже ввели на территорию нашей страны 90% своего военного контингента. При этом украинские защитники уже уничтожили треть оккупантов.
Напомним, Арестович рассказал о плачевном положении российских военных.
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Как сообщала Politeka, Арестович сообщил приятные новости с фронта.
Также Politeka писала, оккупанты понесли потери и решили отомстить, Арестович раскрыл детали.