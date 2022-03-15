Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства социальной политики. Из-за военных действий работа социальных служб в Украине оказалась сильно затруднена. Однако, это не значит, что люди перестанут получать компенсации по больничному листу, декретные пособия и другие социальные выплаты.
В случаях, когда работодатель не успел подать необходимые документы в Фонд социального страхования, люди смогут сделать это самостоятельно.
Отмечается, что это касается таких категорий лиц: работников предприятий, которые закрылись из-за войны; работников предприятий, с которыми был потерян контакт; людей, которые эвакуировались в безопасное место и не могут связаться с работодателем.
Для того, чтобы получить выплаты, украинцы должны обратиться в ближайшее к ним отделение Фонда социального страхования. В таком случае средства будут перечислены на специально открытый для человека текущий счет или личную банковскую карточку.
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Для получения выплат в Фонде соцстрахования нужно будет предоставить:
- бумажный листок нетрудоспособности или е-больничный;
- копии страниц паспорта (1−4 и 11−16);
- копию идентификационного кода.
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