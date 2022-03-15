Путин расставил свои приоритеты, и не хочет прямых переговоров с Украиной.

Кремль желает начать переговорный процесс не с Украиной, а с Соединенными Штатами Америки

О том, что Путин дал четко понять - он предпочитает переговоры со США, а не с украинской стороной, ссылаясь на информации о разговоре лидера страны-агрессора с Президентом Финляндии, Саули Нииностио, пишет " CNN ".

По словам Нииностио, во время общения, Путин говорил, что больше не имеет намерений относительно смены власти в Украине. Однако касательно прочих требований Кремля, которые тот выдвигает к Украине - от них Путин так и не отказался.

"Мы знаем, что у Путина есть свой список запросов к Украине, но мне показалось, что смена украинского правительства там не присутствует. Я спросил Путина об этом, и он ответил, что у него никогда не было такой цели", - заметил Президент Финляндии.

Впрочем, Кремль все еще требует признания Крымского полуострова как части России, включая расширение "ЛНР/ДНР" на все территории Луганской и Донецкой областей, а также нейтральный статус для нашей страны.

Нииностио, после разговора с Путиным, четко понял одно: президент страны-агрессора намерен перейти к переговорам непосредственно с США.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что армия РФ бросила тела своих солдат на украинских полях.

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