Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская звезда, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показала список звезд, к которым должны особенно присматриваться в России.

Как можно увидеть, в списке присутствует НойзМС, Никита Алексеев, Макс Барских, Максим Галкин, Гребенщиков Борис, группы Анакондаз, Нервы, Каста, Кровосток, Один в каноэ и другие.

"Горжусь быть в этом лайнапе!", - написала Надя у себя в Инстаграм.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

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"Скоро этот список увеличится, висы герои", "Лучшая", "Все любимые исполнители здесь ,в Украине", "Теперь хоть нормальные песни будут)", "Пусть гуляют лесом", "как будто кто-то расстроился", "Надя самая лучшая".