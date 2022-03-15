В сети показали, что тела ликвидированных в Украине российских солдат лежат на полях, а их плоть едят собаки. Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко и показала фото.

"Доказательство, что ваши солдаты здесь, на моей земле. Уже пухнут на солнце и их тела начинают жрать бродячие собаки. Они пришли в мою Украину, чтобы убивать. Стрелять в наших детей и насиловать женщин. Грабить дома и выжигать то, что от них осталось. Но вот так будет с каждым вашим сыном, мужем, братом", – предупредила журналистка.

Она высказала уверенность, что Россия за 8 лет войны на Донбассе уже научила Украину воевать и теперь врагу не удастся нас задавить даже количеством.

"Мы обороняем нашу страну и нам есть за что бороться. Мы не будем хоронить ваших убитых. Они не годятся для удобрения нашего богатого чернозема. Потому что нам отвратительно будет есть урожай после такого, аж так мы вас ненавидим. И никогда вам не простим войны. Никогда!" – добавила Кириенко.

Напомним, военные РФ взяли в плен киевского спасателя во время эвакуации людей.

Как сообщала Politeka, Украину покинули почти 20 нардепов.

Также Politeka писала, что россияне устроили ракетный обстрел Винниччины.