Национальный банк объявил конкурсный отбор эскизов, посвященных героическому сопротивлению Украинской армии и всего украинского народа, которые сейчас борются с агрессией со стороны войск оккупантов. О специальном конкурсе стало известно из
Данные эскизы НБУ намерен использовать для воплощения в памятных монетах Украины и другой нумизматической продукции.
«Мы непокорны, сильны и едины, как никогда. Подлое нападение РФ не останется безнаказанным. А героизм украинских военных и решительное сопротивление украинского народа должно быть навсегда запечатлено в истории Нашей страны и ее символы. Поэтому мы уже сейчас объявляем конкурс, чтобы сразу после нашей победы отчеканить монеты, посвященные самоотверженной борьбе всего украинского народа против военной агрессии РФ», – рассказал Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Отметим, поучаствовать в конкурсе могут художники, скульпторы, дизайнеры, графики, так и все желающие. Лучшие представленные работы будут размещены также на публичном ресурсе для проведения открытого голосования.
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Ранее мы писали, НБУ обязали украинцев подтверждать операцию по снятию денег с банковского счета в ситуации, когда за границу хотят вывезти значительную сумму валюты.
Предполагается, что подобные меры предотвратят вывод капитала в иные страны, и потому, учитывая выводы соответствующих органов госвласти, в Национальном банке приняли решение о возвращении требования, относительно предоставления пакета подтверждающей документации при перемещении валютных ценностей из Украины, если стоимость превышает 10 000 евро(в эквиваленте).
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в НБУ открыли специальный счет в поддержку ВСУ.
Также ранее мы информировали о том, что в Нацбанке сообщили, какие услуги будут бесплатными для украинцев.
А до этого наш портал сообщали о том, что Нацбанк ввел новые правила с 8-го марта.