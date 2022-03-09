Национальный банк постепенно ослабляет ограничения на валютном рынке, которые были введены в связи с введением военного положения.
Так, с 8 марта 2022 года начинают действовать следующие изменения:
- военнослужащие могут открывать счета и проходить идентификацию в банках на основании военного билета;
- на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством-агрессором, снимать гривну и иностранную валюту со счетов можно без ограничений по сумме, а также осуществлять покупку наличной иностранной валюты и банковских металлов с физической поставкой, при условии наличия средств или банковских металлов в филиале/отделении банка (решение об осуществлении таких операций принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка);
- выдача банковских металлов со счетов клиентов банков производится без ограничений в пределах их остатка на счете и при их наличии в кассе филиала или в отделении;
- запрет на проведение сделок с использованием счетов резидентов России или Беларуси и юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ, не распространяется на социальные выплаты, выплаты заработной платы, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
- осуществлять переводы на счета благотворительных фондов разрешили не только в гривнах, но и в иностранной валюте. Это касается благотворительных фондов, целями и сферами благотворительной деятельности которых является содействие обороноспособности и мобилизационной готовности страны, поддержка Вооруженных Сил Украины, территориальная оборона Украины, защита, охрана здоровья и другие насущные вопросы защиты населения в условиях военного положения.
Напомним, что будет со льготами, субсидиями и денежной помощью: в Минсоцполитики дали ответ
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