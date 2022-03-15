Украинцам, которые живут во время войны, напомнили важные правила поведение во время ракетных ударов и бомбардировок, которые спасают жизнь.

Как пишет Politeka.net, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает гражданам основные правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок российскими оккупантами украинских городов.

Правило "двух стен"

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчивый, подвала нет, а в укрытии нет места, оставайтесь у сопротивляющихся стен – они выдержат.

Правило "двух выходов"

Вы должны четко знать, что из укрытия есть не менее двух выходов. Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.

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