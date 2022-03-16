16-го марта, в Украине не прогнозируют серьезных изменений в погодных условиях

О том, где в нашей стране выпадет мокрый снег, в каких регионах пока сохранится теплая и сухая погода, и где потеплеет до 12 градусов по Цельсию, на своей странице в соцсети Facebook, подробно пишет блогер и синоптик, Наталья Диденко .

Несмотря на середину марта, и небольшое потепление, а также ясные дни, темными ночами все еще слегка прохладно. В эту среду, в Украину снова вернется похолодание.

Весьма низкие температурные значения ожидаются в Харьковской, Сумской, Луганской и Полтавской областях: ночами - от - 7 до - 13 градусов по Цельсию, а днем - от ​​- 1 до - 4 градусов по Цельсию.

В остальных регионах Украины, вопреки ночным - 3...- 8 градусам по Цельсию, с приходом дня потеплеет до 0...+ 5 градусов по Цельсию. Самые комфортные температуры - в западных областях: днем - от + 6 до + 12 градусов по Цельсию.

Сегодня в Украине будут преобладать сухие метеоусловия, и только в Карпатах и ​​Закарпатье - мокрый снег.

В столице Украины тоже слегка похолодает: ночью - до - 4 градусов по Цельсию, а днем - до ​​+ 3 градусов по Цельсию, и без выпадения осадков.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Юрий Горбунов дал дельный совет украинцам, предупредив о важном.

Также ранее мы информировали о том, что новый клип Олега Винника довел украинцев до слез.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Украине появятся новые монеты.