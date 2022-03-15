Юрий Горбунов опубликовал советы для украинцев, чтобы они не помогали врагам Украины в это тяжелое время.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным украинским телеведущим. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где развивает свой блог. В этот раз знаменитость опубликовал полезные советы для украинцев.

"Это очень важно! Не намеренно, мы можем помогать врагу!! Давайте будем осмотрительными!! И все вместе к Победе!!", - написал Юрий в публикации.

На картинке было написано, чтобы украинцы не сообщали точные адреса и объекты, в которые попал враг. Это может помочь врагу, ведь он скорректирует следующее нападение, чтобы более точно запустить свою ракету.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Да неужели так трудно усвоить! Не пишите никакую информацию!", "Хорошие советы".

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