Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным украинским телеведущим. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где развивает свой блог. В этот раз знаменитость опубликовал полезные советы для украинцев.
"Это очень важно! Не намеренно, мы можем помогать врагу!! Давайте будем осмотрительными!! И все вместе к Победе!!", - написал Юрий в публикации.
На картинке было написано, чтобы украинцы не сообщали точные адреса и объекты, в которые попал враг. Это может помочь врагу, ведь он скорректирует следующее нападение, чтобы более точно запустить свою ракету.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Да неужели так трудно усвоить! Не пишите никакую информацию!", "Хорошие советы".
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