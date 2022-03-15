Певец Олег Винник выпустил клип "Слезы на Земле", который успел собрать более 500 тысяч просмотров.

Как пишет Politeka.net, Олег Винник - успешный украинский певец. Звезда недавно выпустил новый клип на песню "Слезы на Земле", в котором показал, что сделала Россия с Украиной. Видеоработа собрала сотни тысяч просмотров на платформе Ютуб и десятки тысяч лайков.

Украинцы сразу же принялись обсуждать видеоработу Олега Винника в комментариях.

"Моя Украина,она непобедима....победа будет за нами.... Слава Украине а особенно нашим защитникам", "Плачу... Такая боль за мою Украину...", "Сколько горя!! И сколько гордости за нашу раненую Украину!!! Держимся, Ненько!! Мы вместе!!", "Господи ,прошу,останови это безумие!", "Господи,останови это безумие.невозможно смотреть и слушать без слез, душа просто разрывается", "Здравствуйте Олег, вы знаете, после такого представления песней ситуацию в вашей стране, не нахожу слов. Да свершится Чудо ! Украина станет такой, какой вы мечтаете увидеть вновь".

Напомним, Олег Винник обратился к российским и беларусским матерям.

Как сообщала Politeka, Олег Винник в тяжелое для Украины время обратился к богу.

Также Politeka писала, что Винник вернулся в Украину и удивил изменениями во внешности.