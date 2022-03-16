Эксперты разведки Великобритании оценили военную ситуацию в нашей стране
О том, что в британской разведке полагают - "русская орда" и далее будет "пробуксовывать", так как привязана к существующей дорожной инфраструктуре Украины, кроме того - ВСУ продолжат контролировать воздух, ссылаясь на Минобороны Великобритании, пишет "
В частности, согласно оценке британцев, продвижение войск РФ в значительной мере зависит от дорог и, похоже, "орки" все же не решаются на маневры вне них. Кроме того, основную роль в сдерживании перемещения противника, сыграло решение ВСУ о подрыве мостов на наступательных направлениях оккупантов.
Также, РФ все еще не может получить полный контроль над воздушным пространством Украины, и это значительно снижает способность войск страны-агрессора на эффективное маневрирование.
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ВСУ пользуется недостаточной мобильностью российских сил, тормозит их продвижение, и продолжает приносить врагу тяжелые потери.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области сбито несколько истребителей РФ.
Также ранее мы информировали о том, что ВСУ с ювелирной точностью уничтожили дивизион оккупанта.
А до этого наш портал сообщали о том, что бойцы ВСУ перешли в контрнаступление.