Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине.

Воины 93-й ОМБр ювелирно уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 «Мста-С» в Тростянце на Сумщине. Кадры великолепной военной операции появились в сети. На втором видео можно увидеть уничтожение вражеской техники в том же районе.

Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не причинить серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Холодноярцам удалось с ней справиться.

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