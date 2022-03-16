Воины 93-й ОМБр ювелирно уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 «Мста-С» в Тростянце на Сумщине. Кадры великолепной военной операции появились в сети. На втором видео можно увидеть уничтожение вражеской техники в том же районе.
Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не причинить серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Холодноярцам удалось с ней справиться.
Напомним, что ВСУ уничтожают авиацию РФ под Херсоном, фото блестящей операции.
Как сообщала Politeka, сколько лет понадобится Украине, чтобы разминировать территории.
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