ВСУ ликвидировали бойцов элитного подразделения войск Росгвардии – Центра спецназа "Витязь" при дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Telegram-канал "Можем объяснить" сообщает как минимум о семерых погибших в Украине "краповых беретах".
"В украинской войне потери несет даже элита Росгвардии – "краповые береты". Погибло как минимум семеро из них, об этом пишут их знакомые и блогеры, интересующиеся спецподразделениями", – тем временем говорится в посте.
Также было опубликовано траурное фото с портретами шести погибших русских спецназовцев, которое разошлось по социальным сетям. На нем – бойцы ЦСН "Витязь" при дивизии имени Дзержинского.
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