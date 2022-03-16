Орки обстріляли місцевих жителів у Чернігові, поки вони стояли в черзі за хлібом. За попередніми даними, загинули щонайменше 10 осіб.
Про це інформує кореспондентка Громадського з місця події.
Обстріл стався 16 березня вранці. Чи постраждав ще хтось в результаті інциденту - не повідомляють.
Нагадаємо, окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з ворогами.
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Як повідомляла Politeka, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.
Також Politeka писала, що розвідка назвала імена льотчиків РФ, які готуються бомбити Україну.