Орки обстріляли місцевих жителів у Чернігові, поки вони стояли в черзі за хлібом. За попередніми даними, загинули щонайменше 10 осіб.

Про це інформує кореспондентка Громадського з місця події.

Обстріл стався 16 березня вранці. Чи постраждав ще хтось в результаті інциденту - не повідомляють.

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