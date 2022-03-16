Как передает Politeka.net, печальную новость в своем Инстаграм сообщила украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая в свое время работала вместе с Владимиром.

Как стало известно, Строкань погиб 7 марта.

«Строкань Володя!!!!!! Один из лучших каскадеров в кино, делавший сногсшибательные трюки, порой несовместимые с жизнью… Но он их делал! Всегда идеально! Просчитывая все до миллиметра… Бесстрашный! Отчаянный! Смелый! Всегда с улыбкой и добрыми глазами! Как так???? Тебя больше нет! Герои не умирают!», - написала Ребрик.

В свою очередь, актер Дмитрий Милиневский написал, что Строканя убили, однако не раскрыл никаких других подробностей.

Известно, что Строкань жил в Киеве в районе Академгородка. На днях туда были прилеты российских ракет в жилые дома.

Украинцы также выражают свои соболезнования в связи с гибелью актера.

Владимир Строкань ставил трюки и снимался во многих проектах. В частности, он работал над сериалами «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата».

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