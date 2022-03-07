Его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.

Российские захватчики убили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и двух его собратьев, когда они раздавали людям гуманитарную помощь.

Об этом в Фейсбуке сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горестных и утешая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Прилипко не должен был идти под пули оккупантов, мог, как и сотни других, пересидеть в погребе, и никто бы за это не упрекнул.

"Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер за Гостомель, умер, как герой. Вечная память и наша благодарность", - отметили в поселковом совете.

Учитывая ситуацию, жителей Гостомеля на похороны не приглашают, но в сельсовете попросили молиться за него.

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