Как сообщает Politeka.net, от осложнений, вызванных коронавірусною інфекцією Covid-19, на 73-году жизни скончался известный российский актер, представитель старой школы, Народный артист и лауреат Государственной премии России Борис Невзоров.
О его смерти сообщил коллега Невзорова Дмитрий Корепин.
"Невзоро умер... 😐
Клюев.. теперь Борис Невзоров..
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Две глыбы Малого театра ушли...",- написал актер.
Поклонники актера в скорби: "Светлая память ... Школа русского классического театра идет .... Страшно с кем останемся, кто же на их места .... Соболезнования родным и близким, а также руководству театра ... Это серьезная потеря", "ох.. как жаль.. светлая память", " Кошмар.......Борис Невзоров один из любимых актеров моей мамочки", "Шок за шоком...Куравлев, Мережко, Кириенко, Невзоров...", "Только сейчас узнала о смерти Бориса Невзорова. Это ужасно. Очень жаль. Светлая память моему любимому актеру!", "Скорбь. Соболезнования родным и коллегам. Жаль что ушел из жизни такой замечательный актер. Добрая и светлая память.😢".
Напомним, что известный актер Борис Невзоров, который при жизни сыграл около в 40 стирчках, родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. Он окончил один из самых престижных театральных вузов России - Школу-студию МХАТ.
За жизнь Невзоров успел поработать во многих театрах, а с 2005 и до смерти был актером Малого театра, где работал со многими известными актерами. Преподавал в ГИТИСе.
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