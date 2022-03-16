Родственники погибших "новобранцев", призванных из "ЛНР/ДНР", могут не рассчитывать какую-либо компенсацию

О том, что российские оккупанты не платят никаких денег в качестве компенсаций семьям, если убитого солдата до этого призвали с территории ОРДЛО, а не из РФ, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Генерального управления разведки Минобороны Украины.

Один из пунктов, выдающих тела погибших мобилизованных(обязанность возложена на так называемую "полицию" оккупантов), открыли на базе магазина "Копейка", во временно захваченном Луганске.

Родственники погибших, иногда и вместо трупа, получают зачастую просто свидетельство о смерти, но никаких объяснений касательно места и обстоятельств гибели "новобранца", родным не предоставляют. Как уже понятно, компенсации за смерть "призывника", даже если есть российский паспорт, им не выплачивают. Особый цинизм в том, что в РФ, родственникам погибших в боевых действиях против Украины, пообещали компенсацию в 12 миллионов рублей за каждое тело.

Также, в соответствии с информацией, предоставленной ГУР МО Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой области, так и набирают личный состав в 1-й Армейский корпус войска оккупантов, отправляя "пушечное мясо" в места наиболее интенсивных боев. Обычно эти "новобранцы" убирают препятствия на передовой или роют окопы. Кстати, уровень потерь среди подобных "мобилизованных", составляет от 70 до 80 процентов.

Желая скрыть реальные потери, оккупанты попросту сжигают тела основной массы погибших "мобилизованных" из ОРДЛО, включая и добровольцев с территории РФ, что происходит в печах "Донецкого металлургического комбината".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как НАТО поможет Украине защитить небо.

Также ранее мы информировали о том, какие правила следует соблюдать украинцам, если есть желание выжить.

А до этого наш портал сообщали о том, что харьковчанка помогала оккупантам бомбить родной город.