В НАТО предложили альтернативу "закрытому небу" над Украиной
О том, что в НАТО делают все возможные действия, которые должны поспособствовать снижению уровня напряженности в боевых действиях против нашей страны, но отказываются ввести над Украиной так называемую "бесполетную зону", и предложат определенные средства для "закрытия неба", ссылаясь на Кристину Квин, временно поверенную в делах США, пишет "
По словам Квин, если Североатлантический альянс перейдет к косвенному военному столкновению с РФ, это станет рассматриваться как к прямому объявлению войны с Россией.
Попросту, подобное решение не принесет никакой безопасности украинцам, и одновременно вовлечет в войну весь Евросоюз, так как наша страна расположена в центре Европы. То есть, степень угрозы, включая разрушения, могут быть еще значительнее.
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По этой причине, Квин предлагает иной вариант, который уже выбрали страны-союзники НАТО - помощь в развитии собственной защиты неба, путем предоставления разнообразных противовоздушных и прочих средств.
В этом случае Украина будет в состоянии самостоятельно защитить свое воздушное пространство от самолетов российских оккупантов. Также, в Киев отправят дополнительные самолеты и системы ПВО - партнеры "продолжают их поставлять", то есть украинцы могут рассчитывать на дальнейшую помощь.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бойцы ТРО получат статус участников боевых действий.
Также ранее мы информировали о том, что в Украине потери несут даже опричники правительства РФ, Росгвардия.
А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.