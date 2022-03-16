Небо не закроют, но обещают поставки систем ПВО и самолетов.

В НАТО предложили альтернативу "закрытому небу" над Украиной

О том, что в НАТО делают все возможные действия, которые должны поспособствовать снижению уровня напряженности в боевых действиях против нашей страны, но отказываются ввести над Украиной так называемую "бесполетную зону", и предложат определенные средства для "закрытия неба", ссылаясь на Кристину Квин, временно поверенную в делах США, пишет " 24-й канал ".

По словам Квин, если Североатлантический альянс перейдет к косвенному военному столкновению с РФ, это станет рассматриваться как к прямому объявлению войны с Россией.

Попросту, подобное решение не принесет никакой безопасности украинцам, и одновременно вовлечет в войну весь Евросоюз, так как наша страна расположена в центре Европы. То есть, степень угрозы, включая разрушения, могут быть еще значительнее.

По этой причине, Квин предлагает иной вариант, который уже выбрали страны-союзники НАТО - помощь в развитии собственной защиты неба, путем предоставления разнообразных противовоздушных и прочих средств.

В этом случае Украина будет в состоянии самостоятельно защитить свое воздушное пространство от самолетов российских оккупантов. Также, в Киев отправят дополнительные самолеты и системы ПВО - партнеры "продолжают их поставлять", то есть украинцы могут рассчитывать на дальнейшую помощь.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бойцы ТРО получат статус участников боевых действий.

Также ранее мы информировали о том, что в Украине потери несут даже опричники правительства РФ, Росгвардия.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.