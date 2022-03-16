ВСУ начали контратаку, в результате которой, "утилизировано" много российской военной техники.

Фото уничтоженной на Киевщине техники оккупантов показали Сухопутные войска ВСУ на своей в Facebook.

Отметим, в ночь на 16 марта под Киевом шли напряженные бои. ВСУ начали контратаку, в результате которой, "утилизировано" достаточно много российской военной техники, включая и личный состав оккупантов.

На странице Сухопутных войск ВСУ появились фото результатов работы украинских военных.

«Киевщина. На парад российские оккупанты не доехали - немного краска облупилась», - говорится в посте.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили: личного состава - около 13800 человек, танков ‒ 430 ед, боевых бронированных машин ‒ 1375 ед, артиллерийских систем– 190 ед, РСЗО - 70 ед, средства ПВО - 43 ед, самолет– 84 ед, вертолетов– 108 единиц, автомобильной техники - 819 од, корабли /катера - 3 ед, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальная техника - 10.

Напомним о правила, которые сейчас нужно соблюдать украинцам: шансы выжить увеличатся:

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