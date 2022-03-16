ЗСУ ліквідували бійців елітного підрозділу військ Росгвардії – центру спецназу "Витязь" при дивізії оперативного призначення імені Дзержинського. Telegram-канал "Можемо пояснити" повідомляє як мінімум про сімох загиблих в Україні "крапових беретах".
"В українській війні втрати несе навіть еліта Росгвардії - "крапові берети". Загинуло як мінімум семеро з них, про це пишуть їхні знайомі і блогери, які цікавляться спецпідрозділами", – тим часом йдеться в пості.
Також було опубліковано траурне фото з портретами шести загиблих російських спецназівців, яке розійшлося по соціальних мережах. На ньому - бійці ЦСН "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.
Нагадаємо, що ЗСУ знищують авіацію РФ під Херсоном, фото блискучої операції.
Як повідомляла Politeka, окупанти відкрили вогонь по людях у Чернігові, багато жертв.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Страшний переполох": російські журналісти почали масово звільнятися
"Відбувається зачистка": втеча колони окупантів потрапила на відео
Триває мобілізація: у ЗСУ розповіли, кого вона торкнеться і що чекає жінок, які стоять на обліку
Знайдено тіло знаменитого актора: йому було лише 41 рік
Також Politeka писала, ворог продовжує знищувати інфраструктуру Гостомеля.