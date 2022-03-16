Коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформуваннями до охорони важливих персон.

ЗСУ ліквідували бійців елітного підрозділу військ Росгвардії – центру спецназу "Витязь" при дивізії оперативного призначення імені Дзержинського. Telegram-канал "Можемо пояснити" повідомляє як мінімум про сімох загиблих в Україні "крапових беретах".

"В українській війні втрати несе навіть еліта Росгвардії - "крапові берети". Загинуло як мінімум семеро з них, про це пишуть їхні знайомі і блогери, які цікавляться спецпідрозділами", – тим часом йдеться в пості.

Також було опубліковано траурне фото з портретами шести загиблих російських спецназівців, яке розійшлося по соціальних мережах. На ньому - бійці ЦСН "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.

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