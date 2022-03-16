Відомий український телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про те, що українці можуть робити для перемоги.

Як повідомляє Politeka.net, шоумен поділився важливим уточненням у своєму Твіттері. Зараз, у важкий для країни час, багато українців шкодують, що не можуть зробити більше для України. Однак, Притула нагадав їм про те, що кожна їхня дія має значення.

"В океані хаосу кожен повинен знайти себе. Те, що ви робите в житті найкраще – саме це необхідно для перемоги. Не обов'язково стояти зі зброєю або волонтерити. Добре робити свою справу зараз-це подвиг. Країна повинна жити. Тил не менш важливий ніж фронт. 20й день. Працюємо далі, панове!", - написав Притула.

Українці підтримали його в репліках.

"Працюємо, пані та панове!", "Їй богу полегшало, як відновили роботу", "купив каву в локальній кав'ярні", "Все Буде Україна! Слава Україні", "спасибі, капітане", "це дійсно так", - пишуть люди.

Нагадаємо, Притула терміново звернувся до українців, які їдуть до Києва.

Як повідомляла Politeka, Притула потужно звернувся до російських артистів: "Виходьте на вулиці, виводьте своїх прихильників або заткніться".

Також Politeka писала, що Сергій Притула поїхав з Києва і зробив патріотичне фото.