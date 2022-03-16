В Украине активизировались случаи интернет-мошенничества под видом призывов к помощи. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Самые распространенные признаки интернет-мошенничества:
- Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты)
- Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста
- Слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского / военного оборудования
- Акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками
- Указаны суммы собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдингових платформ)
- Текст переведен автоматическим переводчиком (многие русизмы, неправильно употребленные формы слов)
- Слишком очевидные запросы (еда, медикаменты)
"Проверяйте данные прежде, чем прислать средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой вроде бы был запрос, сделала опровержение", - предостерегли украинцев.
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