В Украине активизировались случаи интернет-мошенничества под видом призывов к помощи. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Самые распространенные признаки интернет-мошенничества:

Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты)

Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских сообществ/ОГА/Красного креста

Слишком конкретные или же непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского / военного оборудования

Акцент на эмоциях вины, сожаления, а текст часто выделен заглавными буквами и восклицательными знаками

Указаны суммы собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфайдингових платформ)

Текст переведен автоматическим переводчиком (многие русизмы, неправильно употребленные формы слов)

Слишком очевидные запросы (еда, медикаменты)

"Проверяйте данные прежде, чем прислать средства! Возможно, другие уже обнаружили обман, или официальная структура, от имени которой вроде бы был запрос, сделала опровержение", - предостерегли украинцев.

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