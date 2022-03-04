У Росії почали блокувати доступ до різних інтернет-ресурсів і соціальних мереж
Про те, що жителі країни-агресора повідомляють про виникнення проблем при спробі потрапити на певні сайти й сервіси у Мережі, в ніч на 4-е березня, пише "
Зокрема, у росіян спочатку була відсутня можливість підключення тільки до соціальної мережі Facebook, сайтів BBC, "Медузи", "Радіо Свобода" і "Deutsche Welle", але пізніше доступ закрили й до App Store, Google Play і Twitter, але поки тільки в абонентів деяких інтернет-провайдерів.
За інформацією сервісу DownDetector, складнощі почалися близько 1:40 за московським часом. До ранку було зафіксовано не менше 500 звітів про неможливість отримати доступ до Facebook.
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При цьому, за даними сервісу моніторингу блокувань GlobalCheck, рівень доступності до Facebook дорівнює вже 17 відсотків, а про проблеми заявили основні Інтернет-провайдери Росії. Схоже, що скоро росіянам доведеться залишатися тільки у своєму, рідному, скріпному "Чебурнеті", як їм і обіцяли.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як напад на ЗАЕС вплине на постачання електроенергії в Україні.
Також раніше ми інформували про те, що на Володимира Зеленського скоєно вже кілька замахів російських найманців.
А до цього наш портал повідомляли про те, що бійці ЗСУ ліквідували ще одного високопоставленого офіцера армії РФ.