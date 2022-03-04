Схоже, що незабаром росіяни залишаться без доступу не тільки до соцмереж.

У Росії почали блокувати доступ до різних інтернет-ресурсів і соціальних мереж

Про те, що жителі країни-агресора повідомляють про виникнення проблем при спробі потрапити на певні сайти й сервіси у Мережі, в ніч на 4-е березня, пише " Internet.Ua ".

Зокрема, у росіян спочатку була відсутня можливість підключення тільки до соціальної мережі Facebook, сайтів BBC, "Медузи", "Радіо Свобода" і "Deutsche Welle", але пізніше доступ закрили й до App Store, Google Play і Twitter, але поки тільки в абонентів деяких інтернет-провайдерів.

За інформацією сервісу DownDetector, складнощі почалися близько 1:40 за московським часом. До ранку було зафіксовано не менше 500 звітів про неможливість отримати доступ до Facebook.

При цьому, за даними сервісу моніторингу блокувань GlobalCheck, рівень доступності до Facebook дорівнює вже 17 відсотків, а про проблеми заявили основні Інтернет-провайдери Росії. Схоже, що скоро росіянам доведеться залишатися тільки у своєму, рідному, скріпному "Чебурнеті", як їм і обіцяли.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як напад на ЗАЕС вплине на постачання електроенергії в Україні.

Також раніше ми інформували про те, що на Володимира Зеленського скоєно вже кілька замахів російських найманців.

А до цього наш портал повідомляли про те, що бійці ЗСУ ліквідували ще одного високопоставленого офіцера армії РФ.