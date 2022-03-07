Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде, яка знаходиться в Португалії, показала, чим допомагає українцям в цей важкий час.

Як пише Politeka.net, Володимир Путін оголосив війну Україні 24 лютого. Вже 12-ту добу українці захищають свою землю від російських окупантів і не тільки зупинили наступ, а й пішли в контрнаступ за деякими напрямками. Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде, яка зараз знаходиться в Португалії, показала, як допомагає українцям в цей складний час.

"Хоч ми знаходимося на відстані, це не означає, що ми не відчуваємо або не переживаємо.

Місця не можеш собі знайти від розуміння, що ти нічого фізично не можеш зробити! Всі поради, які ти хочеш дати близьким, не працюють, так як вони краще знають, як себе захищати в цій ситуації. А Новини в інтернеті викликають біль, наганяють паніку, і просто не знаєш як реагувати - просто хочеш, щоб це якомога швидше припинилося!

Але і на відстані ми робимо все, що в наших силах! Кирило Макашов відкрив фонд на підтримку волонтерам і для гуманітарної допомоги Україні", - написала Андраде.

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