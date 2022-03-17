Если же они начинают выражать хоть какое-то недовольство, то таких избивают, это в лучшем случае.

Приспешники оккупантов из так называемой "ДНР" начали жаловаться на скотское отношение со стороны армии РФ. Об этом говорится в заявлении Оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщается, мобилизованные не в восторге от войны, которую страна-агрессор Россия устроила в Украине.

В частности, российская армия использует мобилизованных в "ДНР" мужчин в качестве пушечного мяса во время штурма Мариуполя. Оккупанты не выдают им средств защиты и впереди себя "гонят как скот" мобилизованных из "ДНР".

Если же они начинают выражать хоть какое-то недовольство, то таких избивают, это в лучшем случае, а могут и пристрелить.



Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.

Как сообщала Politeka, в Украине ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.

Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.