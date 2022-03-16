Харків пережив ще одну важку ніч. У ніч на 16 березня російські окупанти продовжили обстрілювати Харків. Відео з наслідками бомбардування міста опублікував у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко

В результаті ударів російських снарядів в місті пошкоджено велику кількість будівель, зокрема житлових будинків. У більшості будівель вибиті вікна та двері. Також російські снаряди істотно пошкодили фасад будинків. Крім того, велика кількість снарядів потрапили безпосередньо в будинки, в результаті чого вони були повністю зруйновані.

Нагадаємо, що ЗСУ знищують авіацію РФ під Херсоном, фото блискучої операції.

Як повідомляла Politeka, скільки років знадобиться Україні, щоб розмінувати території.

Також Politeka писала, на території Запорізької АЕС пролунали вибухи.

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