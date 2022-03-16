Харків пережив ще одну важку ніч. У ніч на 16 березня російські окупанти продовжили обстрілювати Харків. Відео з наслідками бомбардування міста опублікував у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко

В результаті ударів російських снарядів в місті пошкоджено велику кількість будівель, зокрема житлових будинків. У більшості будівель вибиті вікна та двері. Також російські снаряди істотно пошкодили фасад будинків. Крім того, велика кількість снарядів потрапили безпосередньо в будинки, в результаті чого вони були повністю зруйновані.

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