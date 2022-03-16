З першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ліквідували кілька високопоставлених офіцерів російської армії.

За даними Центру протидії дезінформації, ЗСУ вдалося знищити кілька генерал-майорів, які також брали участь у боях.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.



За даними відомства, з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну ліквідували кілька високопоставлених офіцерів російської армії, загибель яких Кремль мовчить, заперечує або офіційно не підтверджує.

Підрозділами ЗСУ знищено:

генерал-майор Тушаєв Магомед — командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні, ліквідований під Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Віталій — перший заступник 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, убитий під Харковом;

генерал-майор Колесніков Андрій — командувач 29-ю загальновійськовою армією Східного військового округу, ліквідований 11 березня;

генерал-майор Суховецький Андрій — заступник командувача 41-ю загальновійськовою армією Центрального військового округу, убитий 28 лютого під Маріуполем, а його смерть підтвердив президент РФ Володимир Путін;

полковник Захаров Андрій — командир 6-го полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, убитий під Києвом 9-10 березня;

полковник Порохня Сергій — командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Центрального військового округу;

полковник Ніколаєв Ігор — командир 252-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, убитий 15 березня під Харковом;

підполковник Агарков Юрій — командир 33-го мотострілецького полку гвардії;

підполковник Сафронов Дмитро — заступник командира бригади морської піхоти, ліквідований 6 березня під Харковом;

підполковник Єрмолін Михайло — командир дивізіону військової частини 12776;

полковник Ісайкін Віктор — загинув на початку березня, його смерть підтвердив глава Мордовської Республіки.

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