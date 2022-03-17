Оля Полякова не смогла сдержать эмоции после того, как увидела разруху драмтеатра в Мариуполе.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова экстренно выехала из Киева с дочерьми, поскольку под обстрелами они были очень напуганы. Первое время их приютила совершенно незнакомая семья, артистка всячески поддерживает Украину.

«Мариуполь! Драм театр!!!! Там под завалами люди! Которые прятались в подвале! Дети! Это военный объект?????? А внутри нацисты????!!! Российская Федерация-страна террорист!!» - пишет эмоционально Ольга.

В сети отвечают:

«Чтобы, вы орки зловонны, горели в аду до конца Вселенной!; Сегодня писали, что слава Богу, укрытие выдержало, и люди не пострадали... Молю Боженьку, чтоб это было правдой!!!; Путин совсем с катушек взлетел. Но русские военные. На них уже столько проклятия от женщин, которые никогда не отмолятся от этого; Мой родной огород 😢😢мой любимый драмчик; Их спасли, завалы разобрали?; Разбили самое сердце города ❤».

До этого старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой решила обратиться к аудитории с призывом о помощи.

«Ребята, очень нужна помощь! С Сухолучья эвакуировали две семьи лодкой. Они так и не доплыли… Может их прибило в ближайшие села? Большая просьба, если у кого есть какая-то информация, напишите мне.

Семьи (мама + папа + дочь 20 лет), а также (мама и + 4-летний ребенок» - сообщила Маша Полякова в Инстаграм с призывом о помощи.

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