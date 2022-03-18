ВСУ отбросили "русскую орду" подальше от Николаева, почти на 40 километров

То, какой первый населенный пункт в Херсонской области освобожден нашими военными, можно увидеть на YouTube-канале народного депутата Алексея Гончаренко .

В частности, ВСУ выбили российских оккупантов из села Посад-Покровское еще несколько дней назад, о чем свидетельствует множество уничтоженной техники "орков". Сейчас украинские воины перешли к обустройству укрепленных позиций. По мнению Гончаренко, началось настоящее контрнаступление, а не какие-то "пустые разговоры".

Отметим, что этот населенный пункт находится между Николаевом и Херсонской областью - областного центра от данного села не более 40 км.

Таким образом, "оркам" будет весьма проблематично наступать в сторону Николаева по направлению от Херсона, поскольку ВСУ уже контролируют почти 50 процентов трассы М-14, соединяющую два областных центра.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бойцы ВСУ наносят по оккупантам сокрушительные удары, новые данные о потерях.

Также ранее мы информировали о том, что 3 вражеские ракеты уничтожили в небе над Винницкой областью.

А до этого наш портал сообщали о том, что ПВО ВСУ сбила несколько крылатых ракет над Днепром.