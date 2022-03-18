В Национальном банке предупредили украинцев о мошенниках, которые выманивают средства якобы для помощи ВСУ. Об этом говорится в сообщении нацрегулятора.

Нацбанк Украины зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте. Для перевода средств указана ссылка на криптогаманец.

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Если попытаться отправить ответ на это письмо, то вы увидите электронный адрес с расширением @bank.gov.ua.

Зафиксированы два таких фейковых адреса:

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Получившим такое письмо советуют просто его удалить.

Отмечается, что Национальный банк Украины

  • Не рассылает электронные письма гражданам
  • Не собирает средства на помощь в криптогаманці

Украинцам стоит не терять бдительности и помогать только через проверенные организации и использовать только проверенные счета.

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