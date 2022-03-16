В Україні активізувалися випадки інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Найпоширеніші ознаки інтернет-шахрайства:

Вказано неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки)

Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста

Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання

Акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику

Вказано суми зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфайдингових платформ)

Текст перекладено автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів)

Надто очевидні запити (їжа, медикаменти)

"Перевіряйте дані перш, ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", - застерегли українців.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку заявили, чи будуть відключати доступ до Інтернету і мобільного зв'язку: "Перебої пов'язані з..."

Як повідомляла Politeka, зірка "Орел і Решка" показала, як допомагає українцям, перебуваючи в Португалії: "Всього за пару днів..."

Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі: росіян відрізали від решти світу