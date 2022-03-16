В Україні активізувалися випадки інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Найпоширеніші ознаки інтернет-шахрайства:
- Вказано неофіційні канали зв’язку (особисті мобільні телефони, банківські картки)
- Відсутні посилання на офіційних представників волонтерських спільнот/ОДА/Червоного хреста
- Надто конкретні або ж незрозумілі запити (наприклад, системи нічного бачення сірого вовка калібру 7.62), запити дорогого медичного/воєнного обладнання
- Акцент на емоціях провини, жалю, а текст часто виділений великими літерами та знаками оклику
- Вказано суми зібраних коштів без інструменту їх підрахунку (чеків, системи Patreon, краудфайдингових платформ)
- Текст перекладено автоматичним перекладачем (багато русизмів, неправильно вжиті форми слів)
- Надто очевидні запити (їжа, медикаменти)
"Перевіряйте дані перш, ніж надіслати кошти! Можливо, інші вже виявили обман, або офіційна структура, від імені якої начебто був запит, зробила спростування", - застерегли українців.
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