"Русская орда" вынуждена сменить свои планы, поскольку несет огромные потери в воздушном пространстве нашей страны

То, что наши военные, с момента начала войны, сбили около 100 различных самолетов оккупантов, и по этой причине, "оркам" пришлось экстренно поменять тактику, и это вызвано, в первую очередь, колоссальными потерями, ссылаясь на спикера командования ВС ВСУ, Юрия Гната, пишет " РБК-Украина ".

Если более подробно, то наша авиация уже "приземлила" почти 25 процентов самолетов и 50 процентов вертолетов войск РФ.

По словам Гната, тактику пришлось сменить именно из-за этого. Также, если новая информация подтвердится, то вскоре ВСУ отметит своеобразный "юбилей" - 100 ликвидированных самолетов(к началу войны у РФ было 450 штук), а по вертолетам мы уже достигли этих цифр(всего Россия направила 250 штук).

Кроме того, нашей ударной авиацией и артиллерией удачно "обрабатываются" и средства ПВО "орков" - уничтожено почти 50 единиц, а кое-что еще и удается захватить.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что три вражеских объекта уничтожили в небе над Винницкой областью.

Также ранее мы информировали о том, что бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ отбросили войска оккупантов за 40 км от Николаева.