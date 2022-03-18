Россия станет общемировым изгоем - от нее отворачивается даже Китай.

После переговоров Джозефа Байдена и Си Цзиньпиня, Россию, похоже, "помножат на нуль"

О том, что правительство Китая не желает, чтобы РФ получила победу в войне с нашей страной, а также еще и опасается окончательного альянса Украины и стран Запада, в своем Telegram-канале пишет экс-глава Министерства иностранных дел, Павел Климкин .

В частности, сегодня у Джозефа Байдена должен состояться серьезный разговор с лидером КНР, Си Цзиньпином. Предполагается, что и китайцам российская агрессия против Украины встала "поперек горла", поскольку наблюдается постоянный рост стоимости нефти и продовольствия, что им вовсе не нравится, так как КНР зависит от поставок этих товаров.

Кроме того, в Китае весьма удивлены постоянными неудачами "русской орды", особенно учитывая, что многие годы китайские офицеры проходили обучение в российских военных академиях.

По мнению бывшего главы МИДа, Китай еще и боится совместной победы Украины и Запада, и решил договориться о потенциальном партнерстве между Китаем и США, исключив влияние России.

"Сегодня день, когда Россию могут умножить "на ноль". Это будет не сразу, но будет. А известные шутки о юане вместо рублей, уже не будут анекдотами", - акцентировал Климкин.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский рассказал, когда рассмотрят заявку Украины на вступление в ЕС.

Также ранее мы информировали о том, что Подоляк показал новые реалии жизни россиян во всей красе.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ крепко держат позиции в Харьковской области.