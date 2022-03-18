Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк наглядно показал, какая «несладкая» жизнь ждет россиян в ближайшем будущем.

Как сообщает Politeka.net, соответствующими кадрами он поделился в своем Телеграм-канале.

После того как Россия развязала полномасштабную войну в Украине на нее обрушился целый поток жестких экономических санкций со стороны западных стран. Результаты этих ограничений уже начинают чувствовать на себе простые россияне. При этом паника людей уже привела к тому, что они начали массово скупать определенные продукты, создавая их дефицит. В частности, очереди выстроились за сахаром.

«Настоящая «сахарная» жизнь в России только начинается. В классическом формате. Совсем скоро будет дефицит, талоны, магазинный мордобой, «больше 100 грамм в одни руки не давать» и красноречивые «бусы» на шее из рулонов туалетной бумаги», - рассказал в своем посте Подоляк, показав кадры из российских магазинов.

Он отметил, что это закономерный результат того положения, в котором оказалось российское общество.

«Все то, что является обязательным элементом жизни в любом лагере. А иначе никак, если население (более 86%) готово жизнерадостно голосовать за массовые убийства граждан соседней страны и за полномасштабную войну с применением тяжёлой техники для разрушения мирных городов и гражданской инфраструктуры», - подчеркнул советник ОП.

Он добавил, что после того, как общество встало на этот путь, его ждет только «веселая дорога в ад».

Напомним, Подоляк поставил на место канцлера Германии после его заявления о россиянах.

Как сообщала Politeka, у Зеленского ответили России относительно нейтралитета.

Также Politeka писала, что Подоляк сообщил о кардинальных изменениях в переговорах с Россией.