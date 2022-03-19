Оккупанты фактически уничтожили город, и оставили после себя выжженную землю.

Масштабные разрушения Мариуполя показали на фотоснимках и видео, снятых с высоты

Спутниковые снимки, видео с дронов, сделанные в пятницу, 18-го марта, для издания "Guardian"/журналистом "Buzzfeed News" Кристофером Миллером, а также детальные фото из космоса от "Maxar Technologies", опубликованы " Ракурсом ".

Как можно увидеть, из-за массированных бомбежек и обстрелов со стороны "русской орды", панельные жилые дома фактически уничтожены, а стены сплошь покрыты черной копотью.

Разрушенный драмтеатр не попал на фото, по причине значительной облачности. Но на снимках можно рассмотреть огромную колонну автомобилей, двигающуюся по определенному оккупантами "зеленому коридору". Люди эвакуировались в сторону населенных пунктов Мангуш и Бердянск.

Отметим, что сейчас продолжаются серьезные бои за мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь". Своими обстрелами "орки" практически сравняли с землей это предприятие, которое ранее считалось одним из крупнейших в Европе.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинские военные заставили вертолеты оккупантов передвигаться исключительно по земле.

Также ранее мы информировали о том, что украинцы массово оставляют дома из-за войны, в ООН назвали суммарное число беженцев.

А до этого наш портал сообщали о том, что войска РФ ударили по ВУЗу и соседним домам в Харькове.