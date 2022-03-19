Масштабные разрушения Мариуполя показали на фотоснимках и видео, снятых с высоты
Спутниковые снимки, видео с дронов, сделанные в пятницу, 18-го марта, для издания "Guardian"/журналистом "Buzzfeed News" Кристофером Миллером, а также детальные фото из космоса от "Maxar Technologies", опубликованы "
Как можно увидеть, из-за массированных бомбежек и обстрелов со стороны "русской орды", панельные жилые дома фактически уничтожены, а стены сплошь покрыты черной копотью.
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Разрушенный драмтеатр не попал на фото, по причине значительной облачности. Но на снимках можно рассмотреть огромную колонну автомобилей, двигающуюся по определенному оккупантами "зеленому коридору". Люди эвакуировались в сторону населенных пунктов Мангуш и Бердянск.
Отметим, что сейчас продолжаются серьезные бои за мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь". Своими обстрелами "орки" практически сравняли с землей это предприятие, которое ранее считалось одним из крупнейших в Европе.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинские военные заставили вертолеты оккупантов передвигаться исключительно по земле.
Также ранее мы информировали о том, что украинцы массово оставляют дома из-за войны, в ООН назвали суммарное число беженцев.
А до этого наш портал сообщали о том, что войска РФ ударили по ВУЗу и соседним домам в Харькове.