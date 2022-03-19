Украинские бойцы вывели из строя вертолеты оккупантов. Интересные кадры показали на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На видео снято, как по улице едут российские машины, тянущие на вертолете.

«Аналоговнет)) Украинские защитники поспособствовали разработке новых модификаций вертолетов в воздушно-космических силах росийской федерации". Так глядишь появятся и "наземно-космические войска»", - говорится в сообщении.

Кадры вызвали бурную реакцию украинцев.

Отметим, утром Генштаб ВСУ сообщил, что зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

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