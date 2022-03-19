В течение четвертой недели войны зафиксировано 2149 жертв среди гражданского населения, реальные цифры могут быть намного выше.

С начала масштабного вторжения России в Украину около 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, при этом почти 3,3 миллиона человек выехали с территории страны. Об этом говорится в отчете ООН.

В совокупности количество внутренне перемещенных лиц (ВПО) и тех, кто уехал в другие страны, составляет около 9,8 миллиона человек – это более 23% населения страны.

По данным Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), в течение четвертой недели военное наступление уже вызвало 2149 жертв среди гражданского населения, в том числе 816 убитых. Фактические цифры, вероятно, намного выше, поскольку по всей стране продолжаются ожесточенные столкновения.

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