Об этом объявил глава правления железнодорожной компании Александр Камышин в эфире всеукраинского телемарафона.
С 21 марта украинцы снова должны будут платить за билеты на поезда. При этом речь идет только о поездках с запада в центр, на восток и на юг страны, а также за границу. Все эвакуационные поезда в направлении запада Украины все так же остаются бесплатными.
«Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу», - рассказал Камышин.
По словам представителей Укрзализныци, систематизированная продажа билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свои поездки заранее и обеспечит людей гарантированными местами в вагонах.
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«Мы видим нормализацию трафика за границу - около 12 тысяч пассажиров в день вместо 20 тысяч еще неделю назад», - сообщили в компании.
Также с 21 марта Укрзализныця запустит челночные рейсы Дарница – Святошино, которые помогут киевлянам добираться с левого берега столицы на правый. Эти поезда будут ходить ежечасно с 07:30 до 18:30.
Напомним, вагоны России будут работать на экономику Украины: их стоит на путях 15 тысяч.
Как сообщала Politeka, оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, в «Укрзализныце» сообщили детали.
Также Politeka писала, что в УЗ рассказали, как будут вывозить тысячи тел оккупантов.