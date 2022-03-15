Стартует национализация российских вагонов в Украине. Это стало возможным после подписания Президентом Закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России».
В настоящее время 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.
«Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины. Процедура займет время, поэтому уже начинаем», — сказал Александр Камышин.
Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу.
Хотя есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже больше 3000 вагонов.
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Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.
Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.
Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.