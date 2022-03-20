Об этом сообщается на странице банка в Фейсбук. По словам представителей ПриватБанка, сбои в работе Приват24 сейчас связаны с тем, что настройка требует больше времени, чем было запланировано изначально.
При этом подчеркивается, что ИТ-команда банка вторые сутки беспрерывно работает над усилением мощностей, чтобы клиенты банка могли пользоваться всеми его услугами без сбоев при любых обстоятельствах.
«Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может привести к временным паузам в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием», - сообщили представители ПриватБанка.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
«Путин лично отдал приказ»: в Украину прибыли «вагнеровцы», чтобы ликвидировать Зеленского
"Не уступает НАТОвским аналогам": как украинская "Стугна" уничтожает врага
Будут забирать жилье: кого из украинцев коснется новое жесткое решение
У украинцев с 1 апреля начнут забирать авто на нужды ВСУ: кого коснется новое решение
Точная дата завершения технических работ пока не называется. Изначально планировалось, что их должны будут закончить до 10 утра 20 марта. В банке предупреждали, что на время технических работ клиенты не смогут проводить операции с картами.
Напомним, украинцам рассказали, кто может получить финансовую поддержку от государства.
Как сообщала Politeka, карта "єПідтримки" будет работать по новым правилам: на что украинцы смогут потратить "ковидную тысячу".
Также Politeka писала, что в Госспецсвязи заявили, будут ли отключать доступ к интернету и мобильной связи.