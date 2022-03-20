В ПриватБанке предупредили о том, что технические работы продлятся дольше, чем планировалось.

Об этом сообщается на странице банка в Фейсбук. По словам представителей ПриватБанка, сбои в работе Приват24 сейчас связаны с тем, что настройка требует больше времени, чем было запланировано изначально.

При этом подчеркивается, что ИТ-команда банка вторые сутки беспрерывно работает над усилением мощностей, чтобы клиенты банка могли пользоваться всеми его услугами без сбоев при любых обстоятельствах.

«Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может привести к временным паузам в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием», - сообщили представители ПриватБанка.

Точная дата завершения технических работ пока не называется. Изначально планировалось, что их должны будут закончить до 10 утра 20 марта. В банке предупреждали, что на время технических работ клиенты не смогут проводить операции с картами.

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