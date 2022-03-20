Не каждый гражданин Украины может получить 6500 грн от государства на самом деле, эПідтримку могут получить определенные категории лиц.

Украинцам рассказали о правилах получения от государства единовременной помощи во время войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Так, в социальных сетях распространяется много разной информации, по которой может сложиться ложное впечатление.

Не каждый гражданин Украины может получить 6500 грн от государства на самом деле, эПідтримку могут получить определенные категории лиц: наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ; ФЛП всех групп. Но получить не могут работники бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

Также есть важное условие. Речь идет только о тех людях, которые платят налоги на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и г. Киев

Получить деньги можно только через приложение «Дія», оформив поддержку: для клиентов Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Также мы писали, что на период военного положения для обеспечения поддержки граждан и бизнеса Верховной Радой приняты изменения в налоговое законодательство, разработанные Минфином, Правительством и народными депутатами.

Ключевые изменения: добровольная уплата единого налога для ФЛП 1-й - 2-й группы и ЕСВ для физлиц-предпринимателей; Освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ; Особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности, платы за землю, экологического налога и ЕСВ и другие изменения.

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