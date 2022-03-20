Также Генштаб показал, как мастерски работает украинская артиллерия.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал филигранную работу украинских военных по уничтожению оккупантов. Видео опубликовали на странице Генштаба в Facebook.

"Украинская артиллерия филигранно уничтожает российских зайд. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Также Генштаб утром 20 марта сообщил, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

В течение минувших суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредоточивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничных с Украиной районов, решении хронических проблем оккупационных войск, действующих на территории Украины, с логистикой.

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